Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО

10:09, 09 февраля 2019, ПАИ

Трое псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в СЗФО. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очного регионального полуфинала конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу, который проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 февраля.

В первый день, 8 февраля, конкурсанты прошли обязательное контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов, в который вошли 370 человек, в том числе и три представителя Псковской области –руководитель обособленного подразделения СКБ «Контур» в Пскове Валерий Петров; руководитель по развитию интеграционных проектов псковского регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» Виталий Рахманов; индивидуальный предприниматель, помощник депутатов Псковской городской Думы Ивана Цецерского и Псковского областного Собрания Александра Котова Александр Скала.

Также до участия в полуфинале конкурса допущены 263 участника от Санкт-Петербурга, от Калининградской области — 20, от Вологодской области — 18, от Мурманской области — 17, от Ленинградской области — 12, от Архангельской области — 12, от Новгородской области — 10, от Карелии — 7, от Коми — 4, от Ненецкого автономного округа — 3. Кроме того, в числе полуфиналистов есть один иностранный участник, гражданин Украины.

Напомним, в контрольном тестировании конкурса принимали участие 432 человека, в том числе четыре представителя из Псковской области.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится сегодня, 9 февраля. Ожидается, что в церемонии примут участие наставники конкурса министр транспорта РФ Евгений Дитрих и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан и руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Планируется, что оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результаты будут объявлены 11 февраля. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.