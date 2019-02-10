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Общество

Выставки работ «поющего генерала» и находок «Следа «Пантеры» открылись в псковском Доме офицеров

В псковском Доме офицеров открылись две новых выставки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, с материалами своей поисковой работы знакомит Псковская областная военно-патриотическая организация «След «Пантеры». Идея выставки принадлежит руководителю «Следа «Пантеры» Геннадию Королькову. Организации, которая является региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества, исполняется 25 лет. Именно этой дате посвящается выставка.

Вторая выставка посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. На выставке в Доме офицеров представлены печатные копии живописных работ участника боевых действий в Афганистане Виктора Куценко (1932 — 2008), который был советским военным инженером, поэтом, писателем, художником. Виктор Куценко — член Союза писателей России, генерал-майор инженерных войск. За исполнение песен собственного сочинения при жизни его часто называли «поющим генералом».

 

Выставка продлится по 25 февраля.

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