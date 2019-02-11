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Общество

Пожилой мужчина сгорел в Гдове из-за неосторожного курения в доме

10 февраля в 5:54 произошел пожар в жилом доме на улице Кингисеппской в Гдове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в доме выгорела комната, в которой был обнаружен труп 79-летнего мужчины. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пожилого человека. Огнеборцы спасли от уничтожения огнем дом и хозяйственную постройку. 

Днем ранее, 9 февраля, в 12:11 на улице Скворцова в Плюссе загорелся чердак в бане из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.  

Сегодня, 11 февраля, в 3:20 в деревне Вейтлус Новосельской волости Стругокрасненского района сгорела баня из-за короткого замыкания на вводе в помещение.

В 3:30 пожарные тушили баню в деревне Мишино Новоржевского района. Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. 

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