О преимуществах участия школьников в олимпиадах поговорят в эфире «Шпаргалки для родителей»

08:30, 17 сентября 2026, ПАИ

Какие реальные преимущества даёт школьнику участие в олимпиадах, обсудят в новом выпуске программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Елена Синёва.

Гостем программы в четверг, 17 сентября, станет заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Многие родители думают, что олимпиады – это только для избранных детей. Насколько это миф? С какого класса вообще имеет смысл начинать готовиться к олимпиадам? Каков разумный объём нагрузки? Какие олимпиады сегодня особенно ценны для школьников в Псковской области – всероссийские, региональные, вузовские? На эти и другие вопросы ответят в эфире.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ простым, понятным языком рассказывает о важных событиях и изменениях в региональной системе образования. Программа выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20. Видеоверсию можно посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».