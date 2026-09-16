Михаил Ведерников рассказал о ситуации с топливом в Псковской области

23:23, 16 сентября 2026, ПАИ

Псковская область почти полтора месяца избегала перебоев с бензином: на местных АЗС проблем не возникало, несмотря на отдельные сигналы из соседних регионов. Сейчас топлива в регионе достаточно, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В последние два дня на некоторых АЗС был превентивно введён лимит на продажу суточной нормы. Это решение нарушило сложившийся баланс. С завтрашнего дня работа АЗС вернётся в привычный режим», – отметил глава региона в своём канале в MAX.

Для предотвращения подобных сбоев в будущем власти ведут переговоры с руководством компаний о наращивании поставок бензина в Псковскую область.

«Держу этот вопрос под личным контролем», – подчеркнул Михаил Ведерников.