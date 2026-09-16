Из-за медведей жителей регионов РФ просят пересмотреть обычаи на кладбищах

23:38, 16 сентября 2026, ПАИ

Жителей российских регионов призывают не оставлять на кладбищах конфеты и другую еду: она привлекает медведей, вышедших в поисках пропитания. В частности, жителей Улан-Удэ попросили временно отказаться от посещения городских кладбищ, сообщает портал «Байкал Дейли».

По данным портала, ситуация с медведями в столице Бурятии находится под контролем экстренных служб. Во вторник медвежонок был замечен в микрорайоне Стеклозавод: он вышел с Центрального кладбища и направился по Сиреневой улице, после чего ему пришлось спасаться от собак и искать выход из частного сектора. Удалось ли животному уйти, не уточняется.

Издание vse42.ru также рекомендовало не задерживаться на кладбищах после похорон, не класть на могилы печенье и конфеты и не находиться там в тёмное время суток, когда вероятность выхода хищников из леса возрастает.

Ранее в регионах фиксировали случаи нападений медведей на людей. Так, 14 сентября в Иркутской области медведь напал на фермера, пытавшегося защитить своих свиней, а пенсионер, ушедший за грибами, погиб; хищника ликвидировали охотники.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области оставляют в лесах яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. Опытные грибники обращают внимание, что это отличное лакомство для медведей, которые в поисках пропитания могут подходить ближе к излюбленным местам сборщиков ягод и грибов, а также к населённым пунктам за этими самыми плодами. Подробнее читайте по ссылке.