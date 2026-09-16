Организацию комплектования ВС РФ обсудили Михаил Ведерников и Рустам Миннекаев

23:46, 16 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа генерал‑лейтенантом Рустамом Миннекаевым. Стороны обсудили организацию в регионе работы по комплектованию Вооружённых сил России военнослужащими, проходящими службу по контракту, а также формирование подразделений по защите объектов Псковской области.

В ходе встречи Михаил Ведерников подробно проинформировал о региональных мерах поддержки военнослужащих, участников СВО и членов их семей, а также о предусмотренных выплатах.

«Напомню, что каждый, кто подписывает в Псковской области контракт о вступлении в ВДВ, получает единовременную денежную выплату в размере 3 млн рублей (2,6 млн рублей – региональные и 400 тысяч – федеральные). Дополнительно мы выплачиваем 250 тысяч по истечении 30 дней с даты подписания контракта на закупку дополнительной индивидуальной экипировки по личным предпочтениям. Общая сумма финансовой помощи составляет 3 млн 250 тысяч рублей», – напомнил губернатор в своём канале в MAX.

Для тех, кто идёт служить по контракту в войска беспилотных систем, выплаты составляют 1 млн 900 тысяч рублей: 1,5 млн рублей выделяется из бюджета области, 400 тысяч – из федерального.

«Сразу после подписания контракта мы выплачиваем 1 400 000 рублей, а затем ещё 250 тысяч через месяц и 250 тысяч через два месяца», – уточнил Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона рассказал о поддержке резервистов, защищающих стратегически важные объекты Псковской области. Так, выплаты за два месяца специальных сборов составляют 200 тысяч рублей. Кроме того, введена отдельная региональная выплата за уничтожение беспилотников противника: «За каждый сбитый БПЛА мобильная огневая группа получает 180 тысяч рублей – в среднем по 20 тысяч каждому резервисту, входящему в её состав».

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил Рустама Миннекаева за поддержку региона в вопросах обороны и безопасности, а также за помощь бойцам и их семьям.

Ранее сообщалось, что псковичи получают на «Госуслугах» видеообращение губернатора.