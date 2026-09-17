Восемь лет с губернатором Михаилом Ведерниковым: как изменилась Псковская область

08:01, 17 сентября 2026, ПАИ

Восемь лет назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. Торжественная церемония состоялась 17 сентября 2018 года после победы на выборах главы региона с результатом 70,68 % голосов. В сентябре 2023 года он был избран на второй губернаторский срок с результатом 82,6 %.

За этот период объём бюджета региона увеличился почти втрое, с 27 млрд рублей в 2017 году до 79 млрд рублей в 2026 году. Одновременно уровень государственного долга региона сократился с почти 102 % до 42,8 %.

Одним из основных факторов увеличения бюджета стал рост собственных доходов области. В 2023 году они выросли на 6 млрд рублей, в 2024 году – на 4,6 млрд рублей, в 2025 году – ещё на 2,7 млрд рублей. В результате доля собственных доходов в консолидированном бюджете достигла 68 %.

Положительная динамика отмечается и по другим экономическим показателям. Валовой региональный продукт на душу населения достиг 607 тысяч рублей, более чем вдвое превысив уровень 2018 года. Объём промышленного производства с 2018 года увеличился почти на треть.

За последние пять лет Псковская область привлекла 275 млрд рублей федеральных средств по национальным проектам и государственным программам. Финансирование направлено на развитие инфраструктуры, включая дорожную и коммунальную отрасли, образование и благоустройство. В частности, объём дорожного фонда вырос с 4,5 млрд рублей в 2017 году до 21,6 млрд рублей в 2026 году, а на модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет привлечено около 20 млрд рублей.

Накануне восьмилетия работы в должности губернатора Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. Рабочая встреча прошла в Кремле. Глава области представил президенту основные финансово-экономические показатели, сообщил о реализации инфраструктурных проектов и привлечении инвестиций, перспективных проектах региона.

О достижениях в разных сферах Михаил Ведерников рассказал в новом выпуске проекта Юлии Барановской «Губернатор без галстука», который вышел на платформе Rutube. Ведущая также поговорила с главой региона о его взглядах на жизнь и семье. Вместе они посетили Дом молодёжи и пообщались со школьниками. Кроме того, прошла встреча с переселенцами, которые выбрали для жизни Псковскую область.