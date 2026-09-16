Беспилотная опасность объявлена в Псковской области

23:35, 16 сентября 2026, ПАИ

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области вечером 16 сентября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе на платформе MAX.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», – говорится в сообщении.