Дожди и до +21 градуса прогнозируют в Псковской области сегодня

07:22, 17 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 17 сентября. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области днём составит +16...+21 градус.

В Пскове столбики термометров покажут +18...+20 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее глава города Борис Елкин объяснил, при каких условиях в Пскове включат отопление.