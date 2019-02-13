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Общество

Покупать горожанам резиновые сапоги и лодки за счёт подрядчика предложил депутат Псковской гордумы

Покупать горожанам резиновые сапоги и лодки за счёт подрядчика предложил депутат Псковской городской Думы (ПГД) Александр Баев. Свою инициативу он озвучил представителю подрядчика, который занимается уборкой города, директору ООО «УДС Псков» Александру Кроту. Об этом с сессии ПГД передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутатское предложение о сапогах прозвучало после попытки подрядчика оправдать некачественную уборку Пскова: «Снег падает на тротуар, с крыш, течёт вода из водосточных труб. Всё это моментально замерзает. Получается, что убрали, и тут же натекло и замёрзло, а в контракте прописана цикличность уборки. По контракту мы не должны складировать снег на тротуар, а куда его...».

Александр Баев заметил, что из-за неубранного снега дороги в городе сужаются на полтора метра, а весной весь снег растает и из-за забитых стоков останется на дорогах: «И что весной делать? Покупать за ваш счёт горожанам резиновые сапоги и лодки?» На это Александр Крот заметил, что ливневые колодцы, по контракту, должны очищаться весной и всего два раза: «И мы их уже почистили».

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