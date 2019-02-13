Пятитысячную «фальшивку» изъяли полицейские в Пскове

12:18, 12 февраля 2019, ПАИ

11 февраля в одном из финансовых учреждений Пскова полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено, подделка поступила в выручке одного из псковских магазинов. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.