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Общество

Правила оформления актов по ремонту в МКД изменятся с 1 сентября

Новые правила оформления актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах утвердило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом сообщили на портале «Госуслуги Дом».

Фото: ПАИ

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Он призван снизить количество споров между управляющими организациями и представителями собственников по вопросам оформления и согласования выполненных работ.

Теперь управляющая организация должна своевременно подготовить акт выполненных работ и передать его председателю совета дома или членам совета МКД. Если договором управления не установлены иные сроки, акт должен быть составлен не позднее 30 дней после непосредственного выполнения работ или оказания услуг.

После получения акта у представителей собственников будет 10 дней на его согласование либо на направление мотивированных замечаний. Если ответ не поступит в течение 30 дней после получения документа, акт будет считаться оформленным. При наличии замечаний потребуется повторное оформление акта в установленном порядке.

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