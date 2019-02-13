Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве

12:35, 12 февраля 2019, ПАИ

Автомобиль депутата Псковской городской Думы Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве. Об этом парламентарий рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя своё заявление на сессии ПГД 12 февраля.

«Я считаю, что транспортное средство арестовано незаконно, потому что автмобиль мне не принадлежит, а принадлежит вообще постороннему лицу. Но следствие написало такую бумагу, по которой автомобиль, якобы, принадлежит мне. Однако все документы свидетельствуют об обратном. К тому же человек явился в следствие и подтвердил, что это его автомобиль. Есть показания свидетеля, что этот человек и деньги вносил за автомобиль, а у меня он просто находился в пользовании. Получается, сегодня, если кого-то в чём-то подозревают, и этот кто-то с кем-то поздоровался, то он уже аффилированное лицо. Это опасная тенденция. Конституционные права человека на обладание имуществом просто нарушаются», - заявил Олег Брячак.

По словам депутата, ему пытаются вменить несколько статей, в том числе «мошенничество». «То они дело откроют, то закроют, потому что фактуры, на мой взгляд, там вообще никакой нет. В суд не передают. Не понимаю цели. Тем временем владельцу транспортного средства наносится прямой ущерб. Он сдаёт автмобиль в аренду, получает небольшие деньги, а я, как сотрудник предприятия, которое арендует автомобиль, на нём выполнял свои должностные обязанности. Сегодня и я не могу их выполнять, и это юрлицо не может получать ту небольшую прибыль, которую получало. Ну вот сейчас подали апелляцию в областной суд и надеемся, что справедливость восторжествует», - подытожил Олег Брячак.