У Олега Брячака арестовали автомобиль

10:41, 12 февраля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы (ПГД) Олег Брячак лишился автомобиля. Об этом он рассказал коллегам на 20-й сессии ПГД 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Уже две недели я являюсь пешеходом, потому что Следственное управление Следственного комитета арестовало машину, которая была у меня в пользовании», - уточнил Олег Брячак.

Депутат также пожаловался на состояние городских тротуаров. «Я сегодня вижу, что Завеличье и центр убираются хуже, чем Запсковье, то же касается заделывания ям», - сказал депутат и призвал жёстче работать с подрядчками.