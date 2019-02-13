Семинар-тренинг по развитию личностных качеств предпринимателя пройдет в Пскове 14 февраля

17:36, 12 февраля 2019, ПАИ

14 февраля с 15:30 до 18:00 в рамках проекта «Академия молодых предпринимателей» в проектном офисе #Команды2018 состоится семинар-тренинг развития личностных качеств успешного предпринимателя, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Участники академии узнают от профессионального бизнес-психолога секреты преодоления психологических барьеров, препятствующих развитию своего дела, а также пройдут тренинг по самомотивации, тайм-менеджемнту и целеполаганию.

Напомним, программа «Академии молодого предпринимателя» - проект обучения предпринимательству, основанный на передаче практического опыта от успешных бизнесменов начинающим предпринимателям и тем, кто еще не начал свое дело. #Команда2018 является партнёром проекта.

Мероприятие состоится по адресу: Псков, улица Некрасова, 19, проектный офис #Команды2018.