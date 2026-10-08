Памятную доску герою Чеченской войны открыли на здании гимназии в Великих Луках

20:38, 08 октября 2026, ПАИ

Памятную доску Павлу Сухорученкову, погибшему в Чеченской войне, открыли на стене гимназии им. С. В. Ковалевской в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«У нас есть свой герой. Я говорю о Павле Александровиче Сухорученко, награждённом орденом Мужества. Он навсегда остался молодым юношей в памяти тех, кто его знал, – одноклассников, учителей. Никогда его имя в гимназии не забывалось», – рассказала директор гимназии Татьяна Фомченкова.

На мероприятия присутствовали учителя и ученики гимназии, представители городской власти, общественность, одноклассники Павла и его брат. Те, кто знал героя лично, рассказали, каким он был: умным, одарённым, влюблённым в историю нашей страны и в военное дело.



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»







«Больше 25 лет прошло с того момента, как брат погиб. И, оглянувшись, можно сказать, что не зря он это сделал, не зря пошёл туда, где опасно, и не зря попытался нас защитить от той большой беды, которая надвигалась. Ему это удалось», – поделился Сергей Сухорученков, брат Павла Сухорученкова.

Павел Сухорученков погиб от снайперской пули при зачистке одного из районов Грозного от боевиков. Историю его подвига знают все гимназисты, теперь она увековечена в камне и каждый может принести сюда цветы, отметили в газете.

Ранее сообщалось, что памятную доску выпускнику Вязьевской школы открыли в Дедовичском районе.