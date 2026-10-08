Псковская делегация участвует в главной агропромышленной выставке России

21:18, 08 октября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026». Об этом сообщается в официальном канале региона в мессенджере МАХ.



Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX



Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX





Регион на выставке представляют сотрудники министерства сельского хозяйства Псковской области во главе с Николаем Романовым, главы муниципалитетов, а также технологи, инженеры, ветеринары, зоотехники и специалисты сельхоз- и перерабатывающих предприятий.

Экспозиция «Золотая осень – 2026» знакомит посетителей с научно-технологическими решениями, направленными на развитие российского агропромышленного комплекса. В её основе лежат три ключевых проекта Минсельхоза: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Их цель – повысить эффективность производства и снизить себестоимость продукции.