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Общество

Псковская делегация участвует в главной агропромышленной выставке России

Делегация Псковской области участвует в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026». Об этом сообщается в официальном канале региона в мессенджере МАХ.

  • Псковская делегация участвует в главной агропромышленной выставке России
    Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX
  • Псковская делегация участвует в главной агропромышленной выставке России
    Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX
  • Псковская делегация участвует в главной агропромышленной выставке России
    Фото: из официального канала Псковской области в мессенджере MAX

Регион на выставке представляют сотрудники министерства сельского хозяйства Псковской области во главе с Николаем Романовым, главы муниципалитетов, а также технологи, инженеры, ветеринары, зоотехники и специалисты сельхоз- и перерабатывающих предприятий.

Экспозиция «Золотая осень – 2026» знакомит посетителей с научно-технологическими решениями, направленными на развитие российского агропромышленного комплекса. В её основе лежат три ключевых проекта Минсельхоза: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Их цель – повысить эффективность производства и снизить себестоимость продукции.

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