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Общество

Михаил Ведерников участвует в заседании Госсовета по вопросам жилья под председательством Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 февраля, принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, который проходит в Казани, в IT-городе Иннополисе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Заседание проводит президент Российской Федерации Владимир Путин, оно посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Одной из его тем станет формирование критериев для новых жилых комплексов.

Мероприятие проходит в формате круглого стола, который предполагает неформальный диалог главы государства с главами регионов России.

Добавим, что трехдневное заседание Госсовета в Казани открылось 10 февраля. Его участники познакомились с опытом в градостроительстве столицы Татарстана, где за последние несколько лет реализован ряд проектов по обустройству существующих и созданию новых общественных пространств. Во второй день в рамках командной сессии руководители регионов изучали передовые наработки и обменивались опытом по повышению качества жилищного строительства.

Напомним, ранее президент подписал документ о ротации состава президиума Госсовета. Согласно распоряжению, в новый состав совещательного органа в числе восьми глав регионов включен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава Псковского региона также вошел в одну из 16 рабочих групп Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Актуальные вопросы развития рынка жилья и городской среды члены группы обсудили на заседании 25 январе в Москве. По его итогам был сформирован доклад, который будет заслушан на Госсовете в Казани.

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