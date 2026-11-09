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Общество

Способ отличить привязанность от созависимости назвала психолог

Созависимость часто берёт своё начало в детстве, когда у человека не сформировалась устойчивая привязанность к значимым взрослым. Во взрослой жизни он начинает искать опору в отношениях с партнёром, считая, что только они способны дать ему чувство безопасности, стабильности и уверенности в себе. Об этом рассказала психолог Мария Тодорова.

Фото: ПАИ

В интервью «Известиям» она отметила, что созависимость возникает у тех, у кого нет внутренней опоры. Они начинают искать её в других людях, полагая, что без партнёра не смогут справиться с жизненными трудностями. В таких отношениях человек полностью зависит от своего партнёра: настроение, самооценка и даже ощущение собственной ценности определяются исключительно его поведением и вниманием.

«Здоровая привязанность отличается от зависимости тем, что в здоровых отношениях я хочу быть с человеком, потому что мне с ним хорошо, у нас есть общие интересы, ценности и планы. Но моя жизнь не рушится, если его нет рядом. Мои настроение и самооценка не зависят исключительно от его поведения. У меня остаются собственная жизнь, интересы, друзья и цели», – пояснила Мария Тодорова.

Созависимые люди часто теряют себя в отношениях. Их эмоциональное состояние полностью зависит от того, написал ли партнёр, позвонил ли, как посмотрел и что сказал. Они постоянно нуждаются во внешнем подтверждении любви и своей значимости.

«Интенсивность эмоций можно легко принять за глубину чувств, но сильные переживания сами по себе не говорят о качестве отношений», – подчеркнула психолог.

Эмоциональные всплески, бабочки в животе и постоянные мысли о человеке могут быть связаны с влюблённостью, новизной, неопределённостью или даже тревогой, считает Тодорова. Иногда именно эмоциональные качели создают иллюзию сильной связи: после временного отдаления партнёра наступает примирение, человек испытывает облегчение и воспринимает это как огромное счастье. Однако это необязательно означает любовь или близость. Первые яркие эмоции со временем проходят, а отношения должны строиться на чём-то более устойчивом.

Чтобы не потерять себя в отношениях, психолог советует сохранять свою жизнь и не делать партнёра единственным источником положительных эмоций. Важно продолжать заниматься интересными делами, поддерживать дружеские связи, иметь собственные цели и планы. Также необходимо учиться выдерживать дистанцию и не воспринимать каждое отсутствие внимания как угрозу отношениям.

«Разговоры о глубине чувств и интенсивности эмоций не всегда важны для долгосрочных отношений. Бабочки в животе проходят», – заключила Мария Тодорова.

Она также отметила, что в основе крепкой семьи лежат связь, общность интересов, ценности, взаимное уважение и способность оставаться собой, не растворяясь в партнёре.

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