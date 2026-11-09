Михаил Ведерников прокомментировал назначение Павла Кадочникова на пост первого замминистра финансов РФ
Павел Кадочников занял пост первого заместителя министра финансов России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал его назначение.
«Знаю Павла Анатольевича как настоящего профессионала своего дела. В Минфине России он работает с 2020 года, и все эти годы мы плодотворно сотрудничаем. Его внимательное отношение к Псковской области, готовность вместе находить решение непростых вопросов не раз нас выручали», – отметил губернатор в своём канале в MAX.
По его словам, благодаря такому взаимодействию регион эффективно участвует в федеральных программах, получает поддержку реализации президентских нацпроектов, развивает социальную сферу, инфраструктуру и экономику.
Михаил Ведерников пожелал Павлу Кадочникову новых профессиональных успехов и плодотворной работы на благо страны.
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Михаил Ведерников прокомментировал назначение Павла Кадочникова на пост первого замминистра финансов РФ