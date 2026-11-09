Михаил Ведерников прокомментировал назначение Павла Кадочникова на пост первого замминистра финансов РФ

22:08, 09 ноября 2026, ПАИ

Павел Кадочников занял пост первого заместителя министра финансов России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал его назначение.

«Знаю Павла Анатольевича как настоящего профессионала своего дела. В Минфине России он работает с 2020 года, и все эти годы мы плодотворно сотрудничаем. Его внимательное отношение к Псковской области, готовность вместе находить решение непростых вопросов не раз нас выручали», – отметил губернатор в своём канале в MAX.

По его словам, благодаря такому взаимодействию регион эффективно участвует в федеральных программах, получает поддержку реализации президентских нацпроектов, развивает социальную сферу, инфраструктуру и экономику.

Михаил Ведерников пожелал Павлу Кадочникову новых профессиональных успехов и плодотворной работы на благо страны.