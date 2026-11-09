Причины цветущего ноября в Псковской области назвал биолог

23:23, 09 ноября 2026, ПАИ

Ноябрьское цветение продолжается в Псковской области. В чём причина необычного явления, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Жители Печор, Красногородского района и Себежского округа фотографируют васильки, наперстянку, малину, клубнику, розы и хризантемы. Фотографиями с хештегом «Цветущий ноябрь» активно делятся в соцсетях, а биологи комментируют событие.

«Нередко, кстати, бывает, что в это время зацветают растения, причём не только у садоводов, но мы наблюдаем это и в дикой природе. Сейчас можно увидеть, в частности, цветение клевера, ромашек. И это происходит из-за сбоя циклов растений: бывают заморозки – понижение температуры, затем снова потепление может запустить цикл цветения», – рассказал биолог Павел Глазков.

Специалист отмечает, что пока опасности для растений нет, явление фиксируют и в других регионах. Насторожиться стоит лишь в случае резких морозов: они могут привести к вымерзанию культур.