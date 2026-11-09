Правительство РФ списало Псковской области ещё часть задолженности по бюджетным кредитам

23:00, 09 ноября 2026, ПАИ

Правительство России списало Псковской области ещё часть задолженности по бюджетным кредитам – 1,163 миллиарда рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

В общей сложности размер списанной суммы за последние годы составил более 7,48 миллиарда рублей. Оставшаяся часть – 4,28 миллиарда рублей – может быть списана в 2027 году, добавил глава региона.

«Для областного бюджета это значительное уменьшение долговой нагрузки. Благодарю нашего президента и Правительство Российской Федерации за доверие, поддержку и новые возможности для развития региона!» – подчеркнул Михаил Ведерников.