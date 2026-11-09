Псковская область наращивает объёмы сельхозпроизводства

22:34, 09 ноября 2026, ПАИ

Псковская область наращивает объёмы сельхозпроизводства: по итогам девяти месяцев показатель достиг 107 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объём продукции превысил 44 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Николай Романов на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Стабильные результаты демонстрирует животноводческая отрасль: с начала года сельхозпредприятия произвели почти 337 тысяч тонн мяса, 156 тысяч тонн молока и свыше 20 миллионов яиц. Регион удерживает лидирующие позиции в Северо‑Западном федеральном округе: занимает первое место по производству мяса и четвёртое – по объёму выпуска молока.

В растениеводстве зафиксирован рост урожайности по сравнению с прошлым годом. Так, сбор зерновых составил более 128 тысяч тонн (122 % к уровню 2025 года), рапса – почти 44 тысячи тонн, картофеля – свыше 62 тысяч тонн (138 % к прошлогоднему показателю).

Кормовая база на зимний период заготовлена в полном объёме – по 22,6 центнера на голову скота. Кроме того, под урожай 2027 года планируется посев озимых культур на площади 23 тысячи гектаров, в том числе озимого рапса – на трёх тысячах гектаров.