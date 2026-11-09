Михаил Ведерников поблагодарил личный состав и ветеранов СОБР за службу

21:51, 09 ноября 2026, ПАИ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР). С праздником специалистов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как отметил глава региона в своём канале в MAX, бойцы СОБР решают сложные задачи борьбы с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму.

«Они вносят значимый вклад в укрепление безопасности нашей страны и граждан. И с первых дней – в зоне проведения СВО», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил личный состав и ветеранов спецподразделения за службу и пожелал здоровья, успехов и благополучия.