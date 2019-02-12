Пытавшегося незаконно уехать в страны Евросоюза иностранца задержали псковские пограничники

08:53, 13 февраля 2019, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца без действительных документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Житель одной из стран Западной Африки прибыл в Россию на законных основаниях в июне прошлого года. Официально он намеревался посетить страну в качестве зрителя футбольных матчей Чемпионата мира по футболу-2018, но по факту хотел незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Решением одного из районных судов города Москвы иностранец 7 февраля этого года за нарушение режима пребывания на территории России был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Исполняя решение суда, в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» при выезде из России он предъявил пограничникам данное постановление суда и действительный паспорт и был пропущен через границу. Спустя непродолжительное время иностранец в этом же пункте пропуска проследовал уже на въезд в Россию, при этом документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Как позже выяснилось, нарушитель уничтожил свой паспорт, но объяснить причину этого поступка не смог.

Себежский районный суд привлек задержанного к ответственности в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В настоящее время он помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда.