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52-летняя великолучанка повторно села пьяной за руль

Вечером 11 февраля в Великих Луках на улице Молодогвардейцев  стражи порядка остановили автомобиль «Шевроле». Выяснилось, что им управляла 52-летняя горожанка, которая находилась в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 12 февраля в деревне Портянниково Псковского района на автомашине «Киа» ехал 44-летний нетрезвый пскович.

Установлено, что оба нетрезвых водителя ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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