Дедовичская пенсионерка перечислила лжевнуку 49 тысяч рублей

13:16, 13 февраля 2019, ПАИ

В Дедовичах 77-летняя женщина стала жертвой мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 12 февраля пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее внук, якобы, попал в ДТП, и для решения проблемы срочно требуются деньги. Пенсионерка поддалась на эту уловку, за ней приехал местный таксист, довез ее до ближайшей организации, где помог через терминал перевести на два указанных номера 49 тысяч рублей. Тысячу он взял себе за оказанные «услуги».

После этого женщина решила созвониться с внуком, проживающим в Караганде, и узнать, получил ли он деньги. Оказалось, что тот в ДТП не попадал и о денежном переводе ничего не знает.

По данному факту в МО МВД России «Дедовичский» возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в Новосибирской области. Причем, этот звонок был не единственным. Накануне жителям Дедовичского района поступило более десятка подобных телефонных обращений от неизвестных лиц, которые пытались обманным путем завладеть их деньгами. Однако, все эти попытки оказались безуспешными.