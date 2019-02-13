Противопожарный рейд прошёл в Пыталово

20:37, 13 февраля 2019, ПАИ

13 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях разъяснения требований пожарной безопасности провёл профилактический рейд в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник провел беседы и инструктажи с населением по мерам пожарной безопасности. Он также распространил листовки по правилам эксплуатации печного отопления, электрооборудования в осенне-зимний период, и по предупреждению пожаров в быту.

Кроме того, гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о пожаре и действия при обнаружении пожара.