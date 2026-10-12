Великолучанин стал участником межрегионального семинара прокуроров-наставников

22:52, 12 октября 2026, ПАИ

Прокурор города Великие Луки Александр Бутылин стал участником межрегионального семинара прокуроров-наставников, организованного на базе образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» – мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Тема семинара – «Наставник. Путь к вершинам мастерства. Роль наставничества в государственно-патриотическом воспитании». В ходе мероприятия прокуроры обсудили духовно-нравственные аспекты наставнической работы, освоили современные нарративные стратегии и подходы к формированию идентичности и разобрали практические кейсы.

Спикерами были представители Генеральной прокуратуры РФ, мастерской управления «Сенеж», духовенства и федеральных СМИ. Завершился семинар торжественной церемонией с участием начальника Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Олега Логунова.

Ранее сообщалось, что псковские специалисты молодёжной политики прошли обучение в «Сенеже».