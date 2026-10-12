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Общество

Псковскую область посетили ведущие травматологи страны

Псковскую область с рабочим визитом посетила делегация Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

НМИЦ имени Р. Р. Вредена – ведущее профильное учреждение России, куда едут лечиться со всей страны. Специалисты центра вместе с региональными врачами оценили, как сейчас лечат переломы, травмы и заболевания суставов, обсудили маршрутизацию пациентов, выявили узкие места в работе и наметили конкретные шаги к их устранению.

Итоги поездки подвели в правительстве области на совещании под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В обсуждении также приняли участие министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко и главный внештатный травматолог-ортопед Андрей Устьянцев, руководители межрайонных больниц и другие представители здравоохранения.

«Наша задача – выстроить систему так, чтобы помощь была быстрой, современной и доступной в каждом уголке области. Визит коллег из НМИЦ Вредена – это не проверка, а передача лучшего опыта. Мы определили точки роста, и в ближайшее время жители увидят реальные изменения: от обновления оборудования до новых протоколов лечения», – подчеркнула первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

В ближайшее время регион получит экспертные рекомендации по маршрутизации пациентов и обновлению оборудования. Это значит, что диагностика станет точнее, а очереди на плановые операции (например, на замену суставов) будут сокращаться.

Ранее сообщалось, что проведение диспансеризации на предприятиях обсудили на совещании в Пскове.

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