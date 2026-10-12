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Псковичи на всероссийском форуме разработали уникальные продукты для защиты инфосреды

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория безопасности», который проходил с 7 по 11 октября в Ленинградской области. Мероприятие собрало около 400 молодых людей в возрасте 14–35 лет со всей страны. Форум состоялся уже во второй раз, сообщили ПАИ в АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

От Псковской области в команду вошли Дарья Смирнова, Данил Лукьянович, Екатерина Маринчук и Дмитрий Питолин.

Форум стал площадкой для открытого обсуждения вопросов безопасности, информационных войн и роли молодёжи в будущем России. Как отметили организаторы, главная идея – стать активными защитниками информационного и культурного суверенитета страны.

«Я впервые участвовал в форуме «Территория безопасности» Росмолодёжи. В следующем году планирую снова поехать. Мне понравились площадка, замечательные эксперты и гости. Программа была на высшем уровне. Как специалист в IT, я узнал много полезной информации. Приятно, что в нашей стране проводят такие мероприятия», – отметил участник делегации Данил Лукьянович.

На форуме учились осознанно защищать культурный код России и противостоять фейкам и деструктивной пропаганде. В рамках мероприятия работало шесть образовательных площадок: «Военно-политическая грамотность», «Сила в правде», «Цифровая гигиена», «Код безопасности», «Современные медиа» и «Дети о героях».

«Эксперты наглядно показали, как через сериалы, мемы и безобидные клипы в наше подсознание проникают идеи, которые мы даже не замечаем. Теперь на свою ленту в соцсетях смотрю совершенно другими глазами. Я ожидала сухой технической информации, а нам на пальцах объяснили, как по одному «слитому» паролю или случайной фотографии с геометкой можно выстроить весь маршрут жизни человека. Это и есть забота о цифровом суверенитете», – поделилась Дарья Смирнова.

Итогом форума стала разработка шести комплексных продуктов (на каждой тематической площадке) для защиты информационной среды. Участники получили практические навыки защиты российского культурного кода, противодействия фальсификации истории и популяризации духовно-нравственных ценностей. Полученный опыт и лучшие практики псковская делегация планирует использовать в работе на благо региона, добавили в Центре молодёжи и общественных инициатив.

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