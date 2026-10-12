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Общество

Псковская область готовится к проведению федерального семинара по поддержке ветеранов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по итогам встречи с председателем государственного фонда «Защитники Отечества», статс‑секретарём, заместителем министра обороны РФ Анной Цивилёвой. Одно из ключевых направлений, рассмотренных на встрече, – медицинская поддержка ветеранов и членов их семей, сообщил глава региона в своём канале в MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

На совещании обсуждалась возможность включения военного госпиталя в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

«Ветераны и члены их семей в этом случае смогут сами выбирать, где пройти лечение – в госпитале или в медицинских организациях региона», – отметил Михаил Ведерников.

В планах региона проведение федерального семинара на территории Псковской области. Его задача – собрать и обобщить передовые практики работы с ветеранами СВО, получившими инвалидность. Акцент сделают на тех подходах, которые реально помогают людям возвращаться к активной общественной жизни.

Отдельное внимание на встрече уделили доступности туристической среды для людей с особенностями здоровья. В ряде гостиниц в Пскове и Великих Луках уже обустроены специальные номера, установлены пандусы, подъёмники и тактильные указатели – работы ведутся за счёт средств президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Кроме того, в регионе действует национальный туристический маршрут, ориентированный на слабовидящих гостей.

«Будем и дальше работать над созданием новых адаптивных маршрутов и предусматривать создание современной доступной среды на этапе проектирования», – подчеркнули участники совещания.

Также в повестке были вопросы трудоустройства ветеранов СВО, их переобучения и сопровождения на каждом этапе.

В целом Псковская область остаётся одним из регионов, чьи практики поддержки ветеранов активно применяют на федеральном уровне.

«Наши региональные практики работы с ветеранами традиционно приводят в пример на федеральном уровне и тиражируют в других субъектах России. Важно и дальше держать эту планку, развивая все возможные форматы поддержки», – заявил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что ветеранам боевых действий в Псковской области ускорили назначение соцуслуг.

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