Спектакль «Морфий» в псковском драмтеатре прервали из-за потерявшей сознание зрительницы

22:02, 13 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 13 февраля в псковском драмтеатре прервали спектакль «Морфий» из-за потерявшей сознание зрительницы.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, женщине 30-40 лет, сидевшей на 3 ряду, стало плохо, и она потеряла сознание. Когда другие зрители начали переговариваться о том, что необходимо вызвать скорую, актер на полминуты прервал спектакль.

Женщину, потерявшую сознание, вынесли из зала для оказания медицинской помощи. После спектакль был возобновлен. Подробности о состоянии женщины уточняются.