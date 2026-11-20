Мужчину из Дедовичского района будут судить за гибель отца после избиения

16:28, 20 ноября 2026, ПАИ

В Дедовичском районе завершили расследование уголовного дела о гибели мужчины после конфликта с сыном. Обвиняемому вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, трагедия произошла 10 мая 2026 года в доме, где жили отец и сын. Во время бытовой ссоры мужчина набросился на отца и избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против жизни и здоровья, а также имущественные преступления.

Следствие собрало доказательства и направило дело в суд. Мужчине грозит ответственность по части 4 статьи 111 УК РФ.