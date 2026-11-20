Один человек пострадал при столкновении Toyota и Skoda на трассе М-9 в Великолукском районе

13:27, 20 ноября 2026, ПАИ

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-9 в Великолукском районе. Авария произошла в деревне Торчилово на 466-м километре дороги, рядом с кафе «Подворье», сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадал 28-летний мужчина. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают спасатели поисково-спасательного отряда, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.