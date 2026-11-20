Один человек пострадал при столкновении Toyota и Skoda на трассе М-9 в Великолукском районе
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-9 в Великолукском районе. Авария произошла в деревне Торчилово на 466-м километре дороги, рядом с кафе «Подворье», сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Участниками ДТП стали Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадал 28-летний мужчина. Его госпитализировали.
На месте происшествия работают спасатели поисково-спасательного отряда, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
Один человек пострадал при столкновении Toyota и Skoda на трассе М-9 в Великолукском районе