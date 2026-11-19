Тюрьмой закончилась для жителя Куньинского района кража велосипеда

15:57, 19 ноября 2026, ПАИ

Житель Куньинского района отправится в колонию за кражу чужого велосипеда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 29 августа ранее судимый местный житель проник в чужой гараж в Новом переулке в Кунье. Оттуда он украл велосипед ЗИФ стоимостью более 2,5 тысячи рублей.

Великолукский районный суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.