Хлопок и визги: в Пскове свидетель жестокого обращения с собакой собирается обратиться в полицию

17:08, 19 ноября 2026, ПАИ

Заявление по факту случившегося на улице Ижорского Батальона в Пскове планируют подать в полицию очевидцы: по их словам, 18 ноября около 20:00 неизвестные с балкона третьего этажа выбросили собаку.



Фото: из группы «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в соцсети «ВКонтакте»







Свидетели сообщают, что всё произошло внезапно: вначале был слышен хлопок, потом визг собаки и звук закрывающийся изнутри двери балкона. Сначала показалось, что кто-то просто выгнал питомца на балкон, но потом стало ясно, что на земле оказалась собака, которая тут же убежала. Поиски очевидцев оказались безуспешны.

«Сразу даже не поняли, что собака на земле, а потом она поднялась и сразу убежала за угол дома. Рядом с этим домом темень непроглядная. Фото дома у меня было сделано в 19:37, сразу после того, как на балкон вышла «хозяйка» собаки. То есть сам инцидент произошёл примерно в 19:34», – рассказала ПАИ псковичка.

Жителей района призывают обратить внимание, если где-то во дворах удастся увидеть напуганную или травмированную собаку. Питомца уже видели у магазина на улице Чудской, в настоящий момент его местонахождение неизвестно. Как сообщают в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте», несколько человек планируют заняться поисками собаки уже этим вечером.

Кроме того, неравнодушные жители обращаются к хозяевам: если такая ситуация действительно произошла и собака не нужна, то есть те, кто готов забрать животное домой.