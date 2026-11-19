Скинхеда из Пскова приговорили к тюрьме за стрельбу в незнакомца

17:52, 19 ноября 2026, ПАИ

Псковича приговорили к тюрьме за стрельбу в незнакомца, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ночью 2 ноября 2025 года возле торгового павильона в Пскове между 22-летним мужчиной, принадлежащим к субкультуре скинхедов, и незнакомым псковичом произошла ссора. Во время конфликта скинхед выстрелил в оппонента светошумовым патроном из травматического пистолета «Пионер». Мужчина получил ранение глаза, которое привело к снижению остроты зрения и утрате общей трудоспособности.

Псковский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ему назначили три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.