7 раз выезжали псковские спасатели на ДТП с 7 по 13 февраля

10:04, 14 февраля 2019, ПАИ

С 7 по 13 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области семь раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали четыре человека. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период деблокирование не производилось. Травмированным гражданам доврачебная и иная помощь не оказывалась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации, добавили в ведомстве.