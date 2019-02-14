По сравнению с январём 2018 года число нарушений, связанных с деятельностью судов, в Псковской области выросло на 47%

12:20, 14 февраля 2019, ПАИ

53 правонарушения выявили судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области в январе при пропускном режиме, в ходе исполнительных действий с судебными приставами-исполнителями, а также при проверке доставки судебных писем. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП России.

Все эти нарушения по статье 17.3. КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов), статье 17.8. КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов), а также статье 13.26. КоАП РФ (нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений).

Из 53 правонарушений доставки писем с пометкой «Судебное» касались 25. По каждому из правонарушений составлен административный протокол и назначено наказание. 20 нарушений выявили работники специализированного отдела по ОУПДС города Пскова и Псковского района.