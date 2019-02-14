Пскович избил мужчину и снял с него украшения
Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержали ранее судимого 32-летнего псковича, подозреваемого в разбойном нападении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в ночь на 5 февраля у дома на улице Кузбасской дивизии в Пскове злоумышленник избил 59-летнего мужчину и похитил у него золотые цепочку, перстень и обручальное кольцо, после чего скрылся.
Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.