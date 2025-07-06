Псковичам дали рекомендации по защите дачи от краж

19:43, 06 июля 2025, ПАИ

Продолжается дачный сезон. В связи с этим полиция советует гражданам предпринять шаги для предотвращения краж из дачных домов и садоводческих товариществ, а также краж сельскохозяйственной продукции.

Наиболее часто преступники нацеливаются на имущество, оставленное без присмотра. Как свидетельствует практика, злоумышленники могут украсть всё, что попадается под руку – от оргтехники и посуды до личных вещей, продуктов питания и электроинструментов, отметили сотрудники полиции. С дачных участков и дворов зачастую пропадают металлические изделия, черный и цветной металлолом, а также строительные материалы.

В этой связи полиция напомнила владельцам дачных участков о необходимости принимать меры для технического укрепления своих жилищ. Рекомендуется надежно укрепить дверные замки, входные и балконные двери. Если есть возможность, следует оборудовать дом средствами видеофиксации. В случае потери ключей необходимо срочно заменить замки. Уезжая с дачи, не следует оставлять открытыми окна и форточки. Также рекомендуется договориться с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то. Полиция советует не оставлять самые ценные вещи на дачах и в строящихся зданиях. Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дачных владений охранной и тревожной сигнализацией.

Полиция рекомендовала в случае, если кто-то стал свидетелем кражи или заметил подозрительное поведение незнакомцев на территории дачных товариществ, записать номера автомобилей, на которых они передвигаются, а также их приметы. Затем следует незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по номерам 102 или 112. Полиция отметила, что совместными усилиями можно не только предотвратить противоправные деяния, но и быстро установить лица, совершившие их.