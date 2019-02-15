Игрок не приготовился

15:57, 15 февраля 2019, ПАИ

В прокат вышла картина «Алита: Боевой ангел»: экранизация одноименной японской манги, за которую изначально хотел взяться Джеймс Кэмерон, но в конечном итоге уступил ее Роберту Родригесу. Поставленная мексиканцем Родригесом киберсказка обернулась неудачным ремейком «Приключений Буратино», считает Муслим Камалов.

Миновало 300 лет со времен Великой войны, на календаре - XXVI век. Последствия весьма таинственного вооруженного конфликта разделили человечество на высшие и низшие слои: челяди суждено выживать на грязных мрачных улицах Айрон Сити, в то время как зажиточные аристократы ни в чем себе не отказывают и, буквально, витают в облаках в парящем небесном городе Салеме.

Живущий в коричневых постапокалиптических трущобах доктор Дайсон (Кристоф Вальц), – харизматичный интеллигент со шляпой Индианы Джонса, - шныряет по свалке с пищащим гаджетом и находит среди груды металла искалеченное тело кибердевочки (Роза Салазар). Доктор-инженер успешно восстанавливает все органы, закручивает свежие винтики и гайки и реанимирует синтетика. Дайсон дает роботу имя своей некогда трагически погибшей дочери – Алиты. И если гениальный мозг у Алиты остался цел, то вот слоты памяти, видимо, слегка помялись: девушка не в состоянии вспомнить кто, что и откуда она. Вскоре выясняется, что Алита, которая выглядит как 14-летняя девочка с огромными глазами, владеет устаревшими боевыми искусствами неких киборгов-берсеркеров. Алита решает разузнать все о своем происхождении.

Мангу «Боевой ангел», а точнее Gunnm, собирался конвертировать в кино-формат великий Джеймс Кэмерон. Правда, эта очередная «давняя мечта» классика блокбастерного Голливуда начала зарастать мхом ровно в тот момент, когда стало понятно, что одним сиквелом мега-франшиза «Аватар» не ограничится. Продолжения приключений голубых обитателей Пандоры вместе с их будущей внушительной прибылью в конечном итоге полностью подчинили себе мятущуюся между проектами душу режиссера. Поэтому было решено доверить «Боевого ангела» постановщику со стороны, а сам Кэмерон стал присматривать за падаваном с продюсерской колокольни. Против трендов, как известно, не попрешь: как правило, крупные киностудии сегодня с легкостью отдают серьезные проекты малоизвестным талантливым авторам, которые могут придать знакомой и поднадоевшей песне новое, свежее звучание. Но вот что дернуло Кэмерона доверить проект именно Роберту Родригесу – тот еще вопрос. Возможно, день, когда было принято это безрассудное решение, станет теперь для Кэмерона судным.

«Алита» под руководством Родригеса проваливается по всем фронтам. Как «роман воспитания» фильм явно недоделан: уж слишком поверхностно обходятся авторы с отцовской назидательностью и нравоучениями. В искренность побуждений героя Кристофа Вальца из-за куда-то несущегося сюжета (при 121-минутном хронометраже) попросту не успеваешь поверить. Его герой – доктор Дайсон (привет «Терминатору 2») - в принципе, выполняет лишь одну-две функции за фильм и еле-еле продвигает весь сюжет.

Первая треть картины, к слову, и вовсе напоминает неудачный ремейк «Приключений Буратино». Здесь найдется и Папа Карло, и металлическое «бревно», из которого он выстругает себе робота и полюбит его. «Кибертино» ожидаемо потребует ответы на вопросы. Правда, ни к одной загадке Алита, в отличие от своего деревянного прототипа, не найдет подходящих ключей. А все потому, что в «Боевом ангеле» нет ровным счетом ни одной стоящей интриги. Даже, казалось бы, центральная из них – о происхождении Алиты – раскрывается самой что ни на есть заурядной хроникой (через минутный флэшбек). Такую «тайну» можно было бы и вовсе не скрывать, прикрываясь дешевым пафосом.

Неким катализатором развития истории выступит сухая механическая речь доктора Дайсона, в которой он, как бы впроброс, прозудит об «истинном предназначении» кибердевочки. После этого Алита начнет дико беситься, буянить и всем перечить: пубертат у кибердевочек, оказывается, тоже бывает. Киберсозревание Алиты приведет нас наконец-то к долгожданному экшену. Но последняя надежда на Родригеса сгорит синим пламенем: почему-то практически каждый бой поставлен и нарисован из рук вон плохо. Не помогают даже новейшие CG технологии, которыми снабдил фильм Кэмерон: все сражения представляют собой лишь тоскливую пиксельную мешанину. При этом у Родригеса наблюдается какая-то нездоровая дискриминация по половому признаку: если Алита анимирована максимально профессионально, идеально выглядит и двигается, то все остальные персонажи – невообразимая вырвиглазная халтура.

Набор сразу всех (плохих и не совсем) фильмов Родригеса в одном флаконе - еще одна странная особенность «Алиты», которая не может не броситься в глаза. Причина, судя по всему, в тотальной режиссёрской безыдейности и отсутствии у Родригеса хоть какой-то изобретательности. Мексиканец далеко не новатор, а все же ремесленник, трудовик-ударник, снимающий и откровенно жанровый («Отчаянный», «Музыкант», «Факультет») и семейный детский («Дети шпионов») трэш. И все возможные заслуги в его нелегкой карьере – всего лишь результат крепкой дружбы с Квентином Тарантино.

В «Алите» Родригес также не стал изобретать велосипед, а понабрал, что называется, отовсюду понемногу. Нелепый огромный топор, складывающийся в чемодан (!), второстепенный персонаж, до жути напоминающий Антонио Бандераса (да и самого Родригеса), обязательная глупейшая потасовка в баре под названием Kansas с интерьером, идентичным кабаку из «От заката до рассвета», - все это вы обязательно найдете в фильме. Не обошлось без объединяющего всех горожан глуповатого смертельного состязания-развлечения: «Моторбола», от которого сильно отдает бредовой шпионско-детской франшизой. К слову сказать, образ «вселенского злодея» из «Алиты» тоже окажется позаимствован из ранних работ Родригеса, но исполняющий его роль актер пусть лучше останется загадкой – оставим хоть одну интригу в этой и без того безнадежной картине. И очевидно, что в конце этой сказки (которого практически и нет) авторы закидывают удочку с надеждой на продолжение банкета. Но вряд ли какая-то рыба второй раз клюнет на эту яркую, но все же пустышку.

Вторичность – второе имя «Алиты» и ее главная проблема. Родригес не привносит в доверенный ему многомиллионный блокбастер совершенно ничего, что мы не могли видеть раньше. Мало того, картина даже не дает ответов на заданные в начале вопросы, а концовку Родригес обрубает, очевидно не зная, на чем поставить жирную точку. Все, что мы получаем в итоге – это бесконечный бубнеж о сильных и независимых девочках-подростках, истинном предназначении, перевоспитании злодеев и вдруг проснувшихся у героини Дженнифер Коннелли материнских чувствах. Кажется, что Родригес экранизировал не остросюжетную красочную мангу, а никчемное дешевое подростковое фэнтези или очередную «воодушевляющую» книжку из серии «Как поверить в себя».