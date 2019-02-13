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Спорт

Порховские дошкольники приняли участие в фестивале «ДРОЗД»

12 февраля в Порхове на базе детского сада «Светлячок» в рамках районной Спартакиады дошкольников состоялся физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России Образованны и Здоровы — «ДРОЗД». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Воспитанники детских садов соревновались в спортивной программе, танцевали, решали интеллектуальные задачи на память и мышление. 
Победителем стала команда детского сада «Светлячок». Второе место заняла команда сада «Солнышко», третье место – дошкольники из детсада № 1. 
В индивидуальном зачёте первое место завоевала Полина Горбунова, серебряным призером стал Даниил Яковлев, бронзовым – Софья Тимофеева

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