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Общество

Псковичи могут проголосовать за дуб-долгожитель из России на конкурсе по выбору Европейского дерева года

В рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», реализуемой при участии Совета Федерации РФ, Россия с 2017 года участвует в международном конкурсе по выбору Европейского дерева года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, в этом году на конкурс представлен дуб, занесённый в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». В прошлом году Абрамцевский дуб стал победителем национального отборочного тура «Российское дерево года».

Голосование в конкурсе «Европейское дерево 2019 года» началось 1 февраля и продлится до конца месяца. Отдать свой голос за участника из России можно на сайте. Победителя конкурса объявят 19 марта в Европарламенте в Брюсселе.

«Возраст Абрамцевского дуба 248 лет. На своем веку дуб-долгожитель повидал многих выдающихся деятелей российской культуры – художников, поэтов, артистов. Под его раскидистой сенью гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Васнецов, Левитан, Суриков, Поленов. Картина Виктора Васнецова «Дубовая роща в Абрамцеве», написанная в 1883 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее», - говорится в сопроводительной информации на сайте конкурса.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным и представлять культурную, историческую и природную ценность для России. Напомним, в Псковской области  статус «Дерево – памятник живой природы» имеют два уникальных дерева: «Уединенный» дуб в село Тригорское музея-заповедника А.С.Пушкина – его возраст по оценке специалистов превышает 200 лет, и достопримечательность Невельского района – 190-летний дуб черешчатый, ширина кроны которого достигает 25 метров.

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