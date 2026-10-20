В Пскове сегодня стартует VII международный медиафорум

08:20, 20 октября 2026, ПАИ

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» начнёт свою работу сегодня, 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья.

В мероприятии примут участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов СЗФО.

Ключевыми площадками VII Псковского медиафорума станут правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи.

Одно из главных событий форума – панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей». В ней примут участие представители МИД России, руководители федеральных изданий, эксперты медиасферы.

В повестку Псковского медиафорума войдут вопросы сохранения и развития межкультурного пространства страны, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Традиционно в рамках медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет.

Кроме того, в рамках Псковского международного медиафорума пройдёт торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступит одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.