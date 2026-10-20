В Госдуме сочли устаревшим лимит налогового вычета за квартиру

07:45, 20 октября 2026, ПАИ

Предельный размер имущественного налогового вычета при покупке жилья следует увеличить с 2 млн до 8 млн рублей. Нынешний лимит давно не соответствует реальной стоимости недвижимости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко из «Справедливой России». Об этом он сказал ТАСС.

По словам депутата, налоговый вычет можно получить при покупке квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке. Поэтому эта мера не влияет на выбор между двумя вариантами жилья, но могла бы существенно сократить расходы семей.

«Наша фракция уже предлагала увеличить его до 8 млн рублей. Это отдельная мера поддержки, которая могла бы заметно снизить расходы семьи на покупку жилья», — отметил Александр Аксененко.

Действующие лимиты установили в 2014 году. Сейчас при покупке квартиры или строительстве жилья можно заявить вычет в пределах 2 млн рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — в пределах 3 млн рублей.

При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 тысяч рублей за покупку жилья и до 390 тысяч рублей за ипотечные проценты.

Вычет на покупку жилья предоставляют до исчерпания установленного лимита — независимо от количества приобретённых квартир. Вычет по ипотечным процентам можно получить только по одному объекту недвижимости, в пределах 390 тысяч рублей при ставке 13%.