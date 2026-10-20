В Псковской области отменили беспилотную опасность

07:50, 20 октября 2026, ПАИ

В Псковской области отменили беспилотную опасность, сообщает канал «РСЧС Псковская область» в мессенджере Max.

При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи.

В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.