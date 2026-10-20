В Псковской области отменили беспилотную опасность
В Псковской области отменили беспилотную опасность, сообщает канал «РСЧС Псковская область» в мессенджере Max.
При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи.
В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности для молодёжи на региональном форуме в Пскове
В Псковской области эксперты Минэкономразвития оценивают новый межрегиональный маршрут по пушкинским местам