Более 40 попыток легализации санкционной продукции выявлены в Пскове и Петербурге в 2018 году

14:49, 14 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году сотрудники Россельхознадзора пресекли на территории Санкт-Петербурга и Пскова более 40 попыток легализации продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу в страну. В рамках действующего законодательства более 26 тонн йогуртов, сыра, сливочного масла, сметаны, творога, колбасы, паштета и рыбы из стран - членов Европейского союза уничтожены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В частности, в январе в Усвятском районе при проведении совместных мероприятий с Пограничным управлением ФСБ и сотрудниками Псковской таможни была изъята из оборота и направлена на уничтожение крупная партия мороженой салаки (13,1 тонн), произведенной предприятием Финляндии. Ввоз рыбы из Финляндии является нарушением Указа президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», пояснили в управлении.

В случае обнаружения фактов реализации запрещенных к ввозу товаров необходимо проинформировать Управление Россельхознадзора по телефонам: (812) 320-27-01 (Санкт-Петербург) и (8112) 29-21-29 (Псков) или через форму обратной связи на официальном сайте Управления.